Kariera Rafała Maślaka bardzo dobrze się rozwija. Model podejmuje kolejne zawodowe wyzwania i świetnie sobie radzi w swojej branży. Jego sukces sprawił, że także jego brat Aleksander zamarzył o karierze modela. Rafał stara się bardzo wspierać i promować brata, lecz nie wszystko idzie zgodnie z planem... Zobacz też: Maślak widzi swojego brata jako gwiazdę popularnego show: Trzeba go zachęcić

Aleksander Maślak starał się o miejsce w programie "Top Model". Wziął udział w castingu do programu. Niestety nie udało mu się przejść eliminacji i nie wystąpi w nowej edycji programu. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku:

PORA WRACAĆ DO FABRYKI PRODUKOWAĆ TUBKI. Dziękuję Wam za te dziesiątki wiadomości i słowa wsparcia. W Top Model TVN się nie udało, ale to nie powód, aby się poddać i przestać wierzyć w siebie i swoje marzenia. Wszystkim, którzy weszli do programu życzę fajnej przygody i trzymam za Was kciuki. Tym, którym się nie powiodło, tak jak i mnie, głowa do góry, na tym świat się nie kończy - napisał.