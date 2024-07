Długo oczekiwany album Rity Ory, znanej z hitów „How We Do (Party)” i „R.I.P.” do sprzedaży w większości krajów Europy (w tym także w Polsce) trafi 23 października.

Album dotychczas ukazał się m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie zadebiutował na 1. miejscu UK TOP40 i pokrył się już Złotem a ostatni tydzień przyniósł Ricie 2 nominacje do europejskich MTV Awards (Best New Artist, Best Push). Wokalistka kuje żelazo póki gorące – niedawno w Prisztinie w Kosowie, gdzie przyszła na świat, kręciła videoklip do następnego oficjalnego singla z plyty – „Shine Ya Light”. Obrazek do utworu, który na swoim blogu polecała sama Beyonce (!), pokaże odbudowane po wojnie miasto od strony, której jeszcze nie znamy – kolorowej, imprezowej stolicy Bałkanów, na której ulicach można bawić się równie dobrze, co w Los Angeles (gdzie kręcony był klip do „How We Do”). Data jego premiery nie została jeszcze ustalona.



Porównywana często do Rihanny Rita Ora, która w tym roku sama może pochwalić się trzema Numerami 1 („Hot Right Now”, „How We Do (Party)” i „R.I.P”), postanowiła stanowczo zdementować plotki, jakoby ten ostatni utwór miał być pierwotnie napisany dla Rihanny. „Ten kawałek nie powstał dla niej” – zaprzeczyła w niedawnym wywiadzie dla brytyjskiej prasy. „Nie obchodzi mnie, czy ktoś jej go prezentował czy nie. Kiedy ja go usłyszałam, wiedziałam, że musi być mój. Byłam gotowa nawet o niego walczyć!” – śmieje się. Instynkt jej nie zawiódł – singiel „R.I.P” nagrany w duecie z Tinie Tempah zaraz zadebiutował od razu na 1. miejscu listy sprzedaży singli UK Top40, idąc w ślady poprzednich piosenek Rity.

Debiutancki album Rity Ory „Ora” nagrany dla dowodzonej przez Jay-Z wytwórni Roc Nation ukaże się w Europie 23 października i oprócz singlowych przebojów zawierać będzie również duety z J Cole’m i wokalistą The Black Eyed Peas – will.i.am’em. Następnym singlem z płyty będzie utwór, do którego zapętlania w kółko przyznała się na swoim blogu sama Beyonce – „Shine Ya Light”.