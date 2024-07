1 z 10

Gwiazdy na Brit Awards 2017

Rita Ora, Kary Perry, Ellie Goulding, Ed Sheeran pojawili się na gali BRIT Awards 2017. Impreza odbywała się w Londynie w klubie O2. Nie zabrakło zjawiskowych kreacji, z których niektóre naprawdę robią wrażenie. Rita Ora postawiła na piękną, zieloną kreację z gorsetem wysadzanym kryształkami. Uwagę przykuwała również Katy Perry i jej różowo-srebrzysta mini w połączeniu z dopasowaną marynarką. Która z gwiazd wypadła lepiej?

BRIT Awards 2017 - pełna lista zwycięzców

Oto pełna lista zwycięzców na BRIT Awards 2017:

British Male Solo Artist: David Bowie

British Female Solo Artist: Emeli Sandé

British Group: The 1975

British Breakthrough: Rag’n’Bone Man

British Single: “Shout Out to My Ex” by Little Mix

British Video: “History” by One Direction

Mastercard British Album of the Year: Blackstar by David Bowie

International Male Solo Artist: Drake

International Female Solo Artist: Beyoncé

International Group: A Tribe Called Quest

Global Success Award: Adele

Icon Award: Robbie Williams

British Producer of the Year: TBA

Critics’ Choice: Rag’n’Bone Man

