Jak się wyróżnić na imprezie wśród plejady największych światowych gwiazd? Z tym zadaniem musiała się zmierzyć Taylor Swift, która pojawiła się na rozdaniu nagród American Music Awards 2018. Na czerwonym dywanie brylowały m.in. Jennifer Lopez, Mariah Carey czy Rita Ora, ale i tak wszyscy patrzyli na Taylor i jej szałową kreację od Balmain!

Ale zanim przejdziemy do jej stylizacji, skupmy się na nagrodach. Tego wieczoru Taylor Swift nie dała szans innym - zdobyła aż trzy statuetki - została Artystką Roku, została również nagrodzona za najlepszą trasę koncertową oraz najlepszy album popowo/rockowy. Tym samym pobiła rekord samej Whitney Houston i została najczęściej nagradzaną artystą w historii American Music Awards (ma aż 22 statuetki). Podczas ceremonii odbywającej się w Microsoft Theater w Los Angeles wykonała również singiel „I Did Something Bad”.

A teraz stylizacja! Poznajcie szczegóły na kolejnych stronach!

