Aicha i Asteya są jednymi z barwniejszych postaci obecnej edycji "X-Factora". Mimo iż dziewczyny odpadły z rywalizacji o główną nagrodę w programie, to nie poddają się i dalej walczą o swoje marzenia, którymi jest muzyczna kariera.

Uczestniczki w rozmowie z AfterParty.pl wyznały, że udział w programie był dla nich świetną zabawą, a także otworzył im nowe horyzonty.

- Program otworzył nas na taniec. Mamy świadomość tego, że w dużym stopniu wpłynął na nasz wokal, że było nam trudniej, że przez to było nieczysto. Ale to była dla nas lekcja, którą na pewno wykorzystamy na naszych koncertach. Zaraziłyśmy się nową pasją, która pozwala jeszcze bardziej wyzwalać w nas emocje. Jest to kolejne narzędzie wyrażania naszej ekspresji.