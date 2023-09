Podczas rozmowy z Katarzyną Dowbor dowiedzieliśmy się, czego będzie dotyczył nowy program i kiedy możemy spodziewać się transmisji. Prowadząca wyznała, że cieszy się, że znowu będzie robiła to co kocha, czyli prowadziła program w telewizji.

Katarzyna Dowbor opowiedziała o nowym programie

Katarzyna Dowbor opowiedziała nam, że projekt dotyczył będzie m.in. jej domu. Dodała, że chce wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności, które nabyła przez ostatnie dziesięć lat.

Dziesięć lat nie remontowałam swojego domu, bo nie miałam kompletnie czasu. Byłam w trasie, w drodze i zajmowałam się innymi domami. Czas na mój. Chcę zrobić metamorfozę swojego domu. Pewne rzeczy pozmieniać, ale przy okazji pokazać swoje patenty i pomysły, Uważam, że dom jest niezwykle ważny w naszym życiu. To miejsce, w którym czujemy się bezpieczni, do którego chcemy wracać, w którym możemy się schronić, gdy mamy gorszy czas w życiu. Dlatego tak ważne jest, by był taki, jaki sobie wymarzyliśmy.

TRICOLORS/East News

Chcę pokazać, że można to zrobić nie tak wielkim kosztem, jeśli ma się trochę doświadczenia i sporo dobrych pomysłów. Oczywiście, będę się konsultować ze specjalistami, ekspertami i tymi, którzy na aranżacji i urządzaniu wnętrz znają się najlepiej.

Prowadząca opowiedziała, że w nowej sytuacji nie było jej się trudno odnaleźć, ponieważ lubi poznawać nowych ludzi, a z ekipą CANAL + bardzo dobrze się dogaduje.



Bardzo dobre wrażenie zrobiła na mnie ekipa z CANAL +, z którą będę pracowała. Fajnie się dogadujemy, myślę, że się polubiliśmy. Szanujemy się. Najważniejsze, żeby ludzie się szanowali, bo w dzisiejszych czasach tak strasznie zapominamy o tym. Przede mną nowe wyzwanie, które chciałabym zrobić jak najlepiej, podzielić się doświadczeniem, poczuć znowu tę adrenalinę.

Instagram @katarzyna_dowbor_official

Katarzyna Dowbor zdradziła nam, kiedy program wejdzie na antenę

Jak się okazuje, nowy program pojawi się na ekranach w przyszłym roku. Aktualnie trwają przygotowania, aby każdy pasjonat wnętrz już niedługo mógł zobaczyć nową produkcję w CANAL+ DOMO.

Katarzyna Dowbor opowiedziała nam również, skąd decyzja, aby kolejny raz robić to samo. Wyjawiła, że nie będzie to, to samo, co "Nasz nowy dom".

Gdy powstawał Nasz Nowy Dom, byłam od samego początku. Dużą grupą razem z ówczesnym szefem producenta, czyli z Piotrkiem Fromowiczem, siedzieliśmy i godzinami kombinowaliśmy, żeby to było jak najlepsze. To był zupełnie inny program, bardziej o ludzkich losach, nieszczęściach, problemach niż ten, który zaczynamy teraz. To były ogromne remonty z dobudowywaniem czy burzeniem ścian. Tu będzie metamorfoza, umiejętność dobierania kolorów, czyli takie dużo lżejsze rzeczy, ale jakże potrzebne by nasz dom był tym wymarzonym. Na szczęście większość z nas ma o niebo lepsze warunki mieszkaniowe niż bohaterowie NND. Jednak też często marzymy o małym remoncie, a jednak nie wiemy, od czego zacząć. Dlatego ja w tym pomogę. W swoich domach wiele robiłam sama. Często zmieniałam domy, bo coś mi tam nie pasowało, szukałam tego idealnego, wymarzonego. Moja mama jest plastyczką. Zawsze miałam takie zacięcie plastyczne, kiedyś nawet malowałam. Myślę, że gdzieś mi się to w życiu przydało. Cieszę się, że teraz ja będę miała realny wpływ na to, co zrobimy i pokażemy. W poprzednim programie to byli architekci, dekoratorzy - ludzie, którzy tym się zawodowo zajmują. Chciałabym pokazać, że amator taki jak ja może też zrobić fajne rzeczy.

Katarzyna Dowbor podsumowała, że praca dla niej była zawsze pasją. Wyznała również, że jeżeli będzie mogła pracować i robić telewizję, którą uwielbia, a przy tym metamorfozę swojego domu, to będzie bardzo szczęśliwa.