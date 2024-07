Agnieszka Woźniak-Starak poważnie podeszła do roli żony. Gwiazda chce zmienić swój medialny wizerunek na nieco łagodniejszy. Według doniesień "Faktu", dziennikarka ze względu na niedawny ślub z Piotrem Woźniakiem-Starakiem, nie chce być już kojarzona z plotkami i tematyką show-biznesową. To na jej wyraźną prośbę program "Na językach" miał zniknąć z anteny TVN. Polecamy: Ślub z własną przysięgą – czy małżonkowie mogą sami ułożyć jej tekst?

Agnieszka Woźniak-Starak zmienia wizerunek dla męża

Agnieszka nie chce być już kojarzona z plotkami. Jej wizerunek medialny nie do końca pasował Piotrkowi. Agnieszka obiecała, że odetnie się od tematyki show-biznesowej i nie będzie już plotkować na wizji. Dlatego nie kontaktuje się już z osobami, które gonią za tanią sensacją, takimi jak Karolina Korwin-Piotrowska - czytamy na łamach "Faktu".

Taka decyzja Agnieszki Woźniak-Starak miała wyraźnie przypaść do gustu jej mężowi oraz całej jego rodzinie. Odcięcie się od plotek ma zapewnić Starakom więcej dyskrecji i spokoju. Dziennikarka obecnie prowadzi program "Azja Express", który ma być najdroższym show w historii polskiej telewizji. Ten program to zupełnie co innego niż plotki, więc zarówno Piotr, jak i Agnieszka są bardzo zadowoleni. Jak dalej potoczy się kariera Agnieszki Woźniak-Starak? Czas pokaże. Jednak jedno jest pewne, gwiazda może sobie teraz pozwolić na znacznie większą selekcję propozycji, które będzie otrzymywać.

Dziennikarka wyszła za mąż za Piotra Woźniaka-Staraka podczas pięknej uroczystości w Wenecji.