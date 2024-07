Piotr Woźniak-Starak pokazał zdjęcie z pierwszego tańca z Agnieszką Szulim! Para pobrała się w ostatni weekend sierpnia w romantycznej scenerii w Wenecji. Do niemal ostatniej chwili zakochani trzymali gości w niepewności i nie zdradzili, gdzie odbędzie się wesele.

Agnieszka Szulim na ten wyjątkowy czas miała aż 4 suknie, które wzbudziły wiele emocji. Po ekskluzywnym ślubie emocje jednak szybko opadły, szczególnie, że dwa tygodnie "tak" powiedziała sobie inna znana para - Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Echa tej ceremonii jeszcze nie cichną, chociaż upłynęło już sporo czasu.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak zrobili wiele, by temat ich ślubu nie nakręcał się w mediach i bardzo dawkowali informacje na ten temat. Prawie miesiąc po ślubie producent filmowy na swoim profilu na Instagramie zamieścił jednak wideo z "pierwszego tańca" z Agnieszką.

Jak zrobić pierwszy taniec :)))

Jest on bardzo wyjątkowy, a para raczej podskakuje niż tańczy. Widać, że oboje przymierzają się do pokrojenia tortu :) Zobaczcie to urocze wideo!

Piotr Woźniak-Starak pokazał filmik z pierwszego tańca z Agnieszką Szulim:

