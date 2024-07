Teraz mają czas tylko dla siebie, ale wkrótce to się zmieni. Agnieszkę Woźniak-Starak i jej męża Piotra czeka rozstanie. Wszystko przez to, że... Piotr Woźniak-Starak realizuje nowy film za granicą! Zaangażował do niego hollywoodzkie gwiazdy. W „The Coldest Play”, którego akcja rozgrywa się podczas kryzysu kubańskiego, zagra m.in. amerykański aktor William Hurt. W obsadzie pojawią się też polscy aktorzy, a za kamerą stanie Łukasz Kośmicki.

Agnieszka Woźniak-Starak z mężem Piotrem spędzają wakacje razem. Wkrótce będą musieli się rozstać na dłużej.

Zdjęcia ruszą jeszcze w tym roku, więc teraz Piotr i Agnieszka mają kilka tygodni na wspólny odpoczynek. Potem zajmą się pracą. Dziennikarka szykuje się do realizacji nowych projektów w TVN. Więcej przeczytasz w najnowszym Fleszu.

