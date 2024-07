Już od kilku lat Agnieszka Włodarczyk żyje z daleka od polskiego show-biznesu. W 2020 roku aktorka związała się z triathlonistą Robertem Karasiem. Gwiazda skupiła się przede wszystkim na wychowywaniu synka, Milana. W tym czasie wspiera też swojego ukochanego, który bierze udział w kolejnych zawodach. Ostatnio jedna z internautek przypomniała celebrytce, że w przeszłości wyraziła chęć dokonania apostazji. Aktorka nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

Reklama

Agnieszka Włodarczyk zabrała głos na temat apostazji

Niedawno Agnieszka Włodarczyk świętowała drugie urodziny syna. Razem z Robertem Karasiem wyprawiła Milanowi piękne przyjęcie w rodzinnym gronie. Warto przypomnieć, że aktorka nie ochrzciła dziecka. Od pewnego czasu wykazuje krytyczny stosunek do Kościoła. Jedna z internautek przypomniała jej pod ostatnim zdjęciem, że w 2021 roku poparła decyzję Damiana Maliszewskiego w sprawie apostazji i zapowiedziała, że pójdzie jego śladami.

Pani Agnieszko, jak tam idzie proces apostazji? Podobno miało być asap [tak szybko, jak to możliwe]? — zapytała fanka.

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk skróciła włosy. Za nożyczki chwycił Robert Karaś

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

Gwiazda przyznała, że jeszcze nie dokonała apostazji. Wyjaśniła, że odkłada to na później. Przy okazji dodała, że nie podoba jej się to, że musi się wypisać z instytucji, do której sama się dobrowolnie nie zapisywała.

Jak zwykle odkładam to na później. Słabe jest to, że ja się nie zapisywałam, a muszę się wypisać — odpisała Agnieszka Włodarczyk.

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

Później internautka zarzuciła celebrytce, że ta "rzuca słowa na wiatr". Agnieszka Włodarczyk stwierdziła natomiast, że po prostu oddala załatwianie nieprzyjemnych spraw, do jakich zalicza proces apostazji.

Zobacz także

Dziękuję za odpowiedź. Piszę pracę na temat "słów rzuconych na wiatr". Czy mogę użyć pani jako źródło? — zapytała internautka.

To nie jest słowo rzucone na wiatr, raczej odraczanie nieprzyjemnych rzeczy — odpowiedziała aktorka.

Reklama

Zobacz także: Niepokojące wieści w sprawie partnera Agnieszki Włodarczyk. "Nawet chodzenie sprawia mu duży problem"