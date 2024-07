Agnieszka Włodarczyk dzięki udziałowi w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" wróciła do mediów po dłuższej nieobecności. W każdym odcinku show wcielała się w gwiazdy z polskiej i światowej sceny muzycznej. Jej talent i zaangażowanie docenili jurorzy, dzięki czemu mogła znaleźć się w ścisłym finale i powalczyć o główną nagrodę. Ostatecznie przegrała jednak z fenomenalną Katarzyną Skrzynecką, zajmując drugie miejsce. Przypomnijmy: Wielki finał "Twoja twarz brzmi znajomo". Skrzynecka nie do pokonania

Jak to zwykle bywa przy tego typu produkcjach, stacja emitująca show znajduje zajęcie dla zwycięzcy, które może mu zapewnić zatrudnienie przez długi czas. Tak też jest w przypadku Skrzyneckiej, dla której Nina Terentiew przygotowała kilka ciekawych propozycji z których ta nie zawsze mogła skorzystać. Wszytko wskazuje na to, że pomocną dłoń wyciągnięto również do Agnieszki Włodarczyk. W najbliższy weekend, będziemy mogli usłyszeć ją podczas festiwalu "Top Trendy 2014".



Agnieszka została zaproszona na festiwal jako gość specjalny niedzielnego "Kabaretonu" w którym zupełnie na serio i bez stylizacji zaśpiewa letni przebój Davida Guetty – "When Love Takes Over". - zdradza osoba z produkcji.

