Nie cichną plotki o nowym związku Agnieszki Włodarczyk! Niedawno paparazzi przyłapali aktorkę w Sopocie w objęciach Sławka Uniatowskiego! Od razu pojawiły się plotki, że Agnieszka znów jest szczęśliwie zakochana, ale czy na pewno? Jak donosi "Flesz", nie jest to wcale takie oczywiste. Dlaczego?

Aga i Sławek bardzo się lubią. Ale oboje mają za sobą zawód miłosny, więc teraz są ostrożniejsi w sprawach sercowych. Niczego nie oczekują, nie spieszą się z deklaracjami. A to, jak rozwinie się ich relacja, zostawiają losowi - mówi "Fleszowi" znajoma aktorki.

Co ciekawe, para poznała się wiele lat temu , na jednej z branżowych imprez. Potem widywali się u wspólnych znajomych, ale nigdy nie mieli potrzeby, by umówić się na spotkanie tylko we dwoje. Aż do teraz, a pomógł im w tym przypadek! Agnieszka Włodarczyk i Sławek Uniatowski niedawno występowali w Sopocie na koncercie "Tribute to Frank Sinatra" i podczas prób odkryli, że wiele ich łączy, mają podobne spojrzenie na wiele spraw i są w podobnym momencie życia. Oboje są singlami, mają za sobą nieudane związki. Mimo to, nie wszyscy wierzą, że ta relacja ma szansę przerodzić się w coś więcej. Dlaczego?

Sławek długo miał opinię playboya. Podobnie jak poprzedni partner Agnieszki, Mikołaj Krawczyk, też ma dwóch synów. Ale teraz zmienił swoje życie.

Sławek jest prawdziwym ciachem, ale też niezwykle ciepłym i wrażliwym facetem. Przyjacielem, z którym można konie kraść. Jest duszą towarzystwa. Kiedy się spotykamy, on siada przy pianinie i śpiewa standardy. Ma głos, i, nie oszukujmy się, wygląd, od którego miękną kolana - mówi przyjaciółka Uniatowskiego.

A Włodarczyk? Złapała dystans do świata. Zrozumiałą, że aby móc stworzyć szczęśliwą relację w życiu, najpierw musi być szczęśliwa sama ze sobą. I to się jej podobno udało!

My trzymamy kciuki za tych dwoje, a wy?

