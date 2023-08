"Nadczłowiek," "Ironman" - tak przez ostatnie dni określano w mediach Roberta Karasia, który wziął udział w Swiss Ultra Triathlonie. Ukochany Agnieszki Włodarczyk walczył w wyścigu o tytuł mistrza świata przede wszystkim z ograniczeniami własnego organizmu. Jego postawa zaimponowała zarówno fanóom, jak i gwiazdom show-biznesu. Niestety, właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że sportowiec nie może kontynuować zmagań. Przez cały czas miał ogromną przewagę nad rywalami. Pojawiły się jednak problemy zdrowotne, których lekarze nie mogli bagatelizować. Przykro nam poinformować o przerwaniu wyścigu Roberta - czytamy we wpisie na oficjalnym profilu zawodnika. Robert Karaś został wycofany z ultra triatlhonu: "Ból nie do zniesienia" Od momentu startu Robert Karaś, który prywatnie jest partnerem Agnieszki Włodarczyk , przepłynął 38 kilometrów. Kolejne 1800 kilometrów pokonał rowerem, by następnie rozpocząć bieg na ponad 400 km. Niestety sportowiec nie ukończył ostatniego etapu, choć cały czas prowadził. Przeszkodą nie do przeskoczenia okazał się ból po operacji, którą niedawno przeszedł. Decyzję o wycofaniu go z wyścigu podjęli lekarze. Po 38km pływania, 1800km na rowerze i 65km biegu lekarze zakazali kontynuowania wyścigu w obawie o życie! Był na granicy, a to wiąże się z ryzykiem… Ból po operacji, którą odbył tylko 3tyg. temu okazał się nie do zniesienia nawet dla Niego! Dziękujemy za te emocje, wrócimy jeszcze silniejsi! - czytamy na Instagramie Roberta Karasia. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Robert Karaś (@robert_karas_teamkaras)...