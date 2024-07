Dresowy krój spodni to hit. Noszony był nie tylko latem. Ten krój wciąż utrzymuje się w modzie i z pewnością długo z niej nie wyjdzie. Gwiazdy noszą go do szpilek, tak jak Agnieszka Więdłocha, która w jednym ze świątecznych programów przyszła w spodniach o dresowym kroju z wykończeniem z ekoskóry.

Już wcześniej pisałyśmy o tym looku. Teraz wiemy, skąd są spodnie aktorki. Pochodzą z marki Fraternity, którą znajdziecie w sklepach Royal Collection. Spodnie te są już przecenione i kosztują 159zł. Jak wam się podobają w looku Agnieszki?

