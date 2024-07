Agnieszka Wagner to kobieta o wyjątkowej urodzie. Jej klasyczne rysy nie potrzebują wyszukanej stylizacji, by zwrócić na siebie uwagę. Na wczorajszej imprezie aktorka chciała jednak zaszaleć. Niestety nie wyszło jej to na zdrowie, bo osoba o urodzie damy w awangardowej fryzurze, czy makijażu wygląda po prostu jak w przebraniu.

Reklama

Wysoko upięty kok wygląda po prostu dość karykaturalnie. Fryzura, jak się domyślamy miała urozmaicać dość minimalistyczny strój w postaci skórzanej sukienki od Mario Menezi.

Reklama

kj