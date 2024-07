36-letnia Agnieszka Szulim pojawiła się wczoraj na otwarciu Zalando Pop up Store. Na tą okazję wybrała elegancki look z charakterystycznym dla siebie rockowym pazurem. Seksowna sukienka wykonana z koronki, mała torebka na ramię i brązowe kozaki na stabilnym obcasie prezentowały się bardzo dobrze. My jesteśmy na tak!

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Agnieszki Szulim

Reklama

Po małym śledztwie okazało się, że gwiazda miała na sobie czarną sukienkę z kolekcji Marchesa Notte za ok. 3899 zł. Małą torebkę Love Moschino, wartę ok. 659 zł i efektowne kozaki Michaela Korsa, które mogą być wasze za ok. 1349 zł. Skusicie się na coś?

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć Agnieszki Szulim w tej stylizacji: