Agnieszka Szulim to niewątpliwie największa gwiazda TVN. Dzisiaj dziennikarka pochwaliła się zdjęciem z planu nowego spotu, na którym pochwaliła się sukienką. Nie da się ukryć, że to oryginalna kreacja stworzona z gazet. Zobacz: Szulim kocha odważne kreacje, ale takiej jeszcze nie miała. Gwiazda w sukience z gazet

Teraz prezenterka pokazała zdjęcie w czterech odsłonach, które będziemy mogli zobaczyć w czołówce "Na językach". To już piąty sezon show, dlatego wszyscy czekają na to, co jeszcze się wydarzy. Po fotografii, którą Szulim zamieściła na Instagramie ewidentnie można stwierdzić, że będzie gorąco. Zwłaszcza, że na jednym ze zdjęć gwiazda łudząco przypomina Dodę, z którą pozostaje w konflikcie. Możemy zobaczyć także Agnieszkę w wersji z czarnymi włosami i okularami, w których wygląda równie korzystnie jak na co dzień.

W której wygląda najlepiej?

Zobacz: Romantyczne zdjęcie Szulim i Staraka. Pozują z małym dzieckiem



Piotr Woźniak-Starak pokazał zdjęcia z Szulim: