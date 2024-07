Nowy związek Agnieszki Szulim jest od wakacji bacznie śledzony przez dziennikarzy i fotoreporterów. Gwiazda TVN jak na razie nie obnosi się publicznie ze swoimi uczuciami do Macieja Żakowskiego, jednak przyjaciele pary donoszą, że "pomiędzy nimi jest chemia i doskonale się rozumieją". Zobacz: Kulisy związku Szulim i Żakowskiego - znajomi zdradzają tajemnice pary

Reklama

Szulim do tej pory pokazała się publicznie tylko raz z Żakowskim. Zakochani bez krępacji pozowali do zdjęć. Para jednak podjęła decyzję, że nie chce lansować się na swojej miłości i nie będzie razem chodziła na branżowe imprezy. Trochę ubolewa nad tym Agnieszka, która po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć co nieco na temat budzącego wiele emocji uczucia. Wszystko w internetowym talk-show Łukasza Jakóbiaka.

- My się pokazaliśmy publicznie raz na otwarciu restauracji Maćka. Nie przyszliśmy razem na bankiet, aby się podlansować, tylko przyszłam do niego na imprezę. Trudno jest chodzić samemu gdzieś. Milej jest iść z kimś. Staramy się tego nie robić, ale nie wiem, czy będę w tym konsekwentna - wyznała dziennikarka w talk-show 20m2 Łukasza.

Być może niedługo doczekamy się szczerego wywiadu z Agnieszką, w którym opowie o nowym związku. Kto wie być może para zafunduje sobie okładkę, w którymś z magazynów. W końcu Szulim jest bardzo nieprzewidywalną osobą i bardzo lubi zaskakiwać.

Reklama

Szulim i Żakowski pierwszy raz razem na salonach: