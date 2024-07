Plan był taki - mniej pracować i rzadziej pojawiać się na salonach. Dzięki temu Agnieszka Szulim (38l.) miała mieć więcej czasu na przygotowania do swojego ślubu z Piotrem Woźniakiem-Starakiem (34l.).

Ale jedna rozmowa z dyrektorem TVN Edwardem Miszczakiem sprawiła, że gwiazda odłożyła na bok przygotowania do tej ceremonii. Zamiast chodzić na przymiarki sukienki i potwierdzać liczbę gości, przez kilka tygodni Agnieszka będzie jeździć po Azji. I to bez narzeczonego! Tam bowiem będzie nagrywany nowy program TVN „Azja Express” (robocza nazwa to Orient Express), którego prowadzenie powierzono Szulim. Dla Agnieszki to szansa na umocnienie swojej pozycji w stacji, dlatego nic dziwnego, że nie chciała zrezygnować z tej szansy.

Przegadała to z Piotrem i oboje stwierdzili, że powinna przyjąć tę propozycję, bo ten program to dla niej duże wyzwanie i przygoda. A organizacje ślubu zostawia w dobrych rękach , bo we wszystkim pomaga jej siostra Piotra, Julia Starak - zdradza nam znajoma Agnieszki Szulim.

Agnieszka Szulim na wakacjach.

Agnieszka Szulim z Piotrem Woźniakiem-Starakiem

Julia Starak z Agnieszką Szulim i Piotrem Woźniakiem-Starakiem.