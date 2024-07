Agnieszka Szulim niemal w każdym wywiadzie pytana jest o związek z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Przyznała, że to nie męczy jej aż tak jak to, że jest postrzegana tylko przez pryzmat pieniędzy ukochanego. Boli ją to, że ludzie zapomnieli o jej sukcesach, które odniosła sama. Zobacz: Szulim w programie Mołek opowiedziała o związku ze Starakiem: Walczę żeby nie być prezesową

Piotr Woźniak-Starak odkąd związał się z dziennikarką coraz częściej pojawia się w mediach. Każde ich wspólne wyjście jest szeroko komentowane, ale Szulim już się do tego przyzwyczaiła. Jej ukochany jednak wcześniej nie był aż takim dużym obiektem zainteresowania kolorowej prasy, a prezenterka w najnowszym wywiadzie zdradziła jak on sobie z tym radzi. Opowiedziała o ich metodzie na spokojne życie:

Myślę, że się przyzwyczaił. Mam taką metodę, żeby mimo wszystko wrzucać na luz i cały czas pamiętać, że to nie jest nasze życie tak do końca. To medialne życie to jest taka równoległa rzeczywistość, która idzie obok tego, co się dzieje naprawdę. A naprawdę jest super i tyle - powiedziała w "Grazii".

Lubicie tę parę?

