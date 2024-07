Informacja o rozstaniu Agnieszki Szulim i Macieja Żakowskiego była dla wielu zaskoczeniem, ale gwiazda nie zamierzała załamywać rąk i szybko rzuciła się w wir pracy. Obecnie możemy oglądać ją w wakacyjnych wydaniach Dzień Dobry TVN, przygotowywane są kolejne sezony jej dwóch programów, a teraz Agnieszka spogląda seksownie z okładki najnowszej "Vivy!". Przypomnijmy: Seksowna Agnieszka Szulim na okładce "Vivy!"

Do wywiadu z Szulim magazyn oddelegował Piotra Najsztuba. Ten chciał rozpocząć rozmowę właśnie od kulis rozstania dziennikarki, ale Agnieszka zapowiedziała zdecydowanie, że nie zamierza absolutnie komentować swojego życia prywatnego.

Najsztub wciągnął ją jednak w rozmowę, która we wspomnianym kontekście może wiele wyjaśniać. Szulim zapewnia w "Vivie!", że nigdy nie poświęciłaby kariery dla faceta. Jej zdaniem, w związku dwojga ludzi również kompromisy nie mogą iść zbyt daleko.



Najsztub: Do czego się może Pani posunąć, szalejąc z miłości?

Szulim: Nie mam pojęcia, jak dotąd nie musiałam posuwać się za daleko.

Najsztub: Jest Pani w stanie dla miłości poświęcić część siebie, czyli na przykład porzucić pracę?

Szulim: Myślę, że nie. Myślę, że nie byłabym w stanie zrezygnować z jakiejś części siebie, nawet dla miłości.

Najsztub: Miłość to kompromis.

Szulim: Jak kompromis robi się zbyt obciążający i trzeba w nim pójść za daleko, to może nie warto? Nie jestem kobietą, która byłaby w stanie zrezygnować z siebie dla mężczyzny, bo ogromne szczęście daje mi to, kim jestem, jak się rozwijam, co robię. To są mocne podstawy, bez których nie byłabym szczęśliwą. I dlatego nie oczekiwałabym też od nikogo, żeby zrezygnował z siebie dla mnie.