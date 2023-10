Doda zrobiła wielki prezent swoim fanom. W zamian za Platynową TeleKamerę, którą otrzymała na Festiwalu w Opolu, opublikowała na swoim kanale na youtubie piosenkę "Osa". Fragment tego utworu jej wielbiciele mogli usłyszeć już prawie 2 lata temu podczas jej koncertu w klubie na zlocie. Jak Wam się podoba "nowy-stary" utwór Dody? Nowy singiel Dody - "Osa" Fani Dody z niecierpliwością oczekują na jej nową płytę. Niestety, ostatnio doszło do nieporozumienia między artystką a jej wytwórnią Universal. Piosenkarka chce grać rocka, a firma ma jej to uniemożliwiać, chociaż twierdzi inaczej. Chociaż "Osie" daleko do rocka, fani i tak są zachwyceni nowym utworem Dody, który ma im umilić oczekiwanie na nowego singla! (ten już pod koniec czerwca). Artystka pokazuje swoje delikatniejsze, wokalne oblicze, chociaż sam tekst jest ostry jak brzytwa. Podoba się Wam ta piosenka? Posłuchajcie! Zobacz: Doda i Justyna Steczkowska pogodziły się? To zdjęcie rozwiewa wszelkie wątpliwości! ZOBACZ Doda - Osa - singiel na youtubie (jest to wersja demo!). Tekst piosenki Dody - "Osa". Jak osa jestem zła Jak bestia wściekała Harpia z piekła precz Chcesz żyć omijaj mnie I nigdy nie mów mi „Uspokój się!” Mam za złe Głośno klnę Boczę się Swoje wiem Znikaj stąd Zostaw mnie Albo lepiej mnie przeproś już No już Z Tobą źle Samej też Nie wiem już czego chcę Pomóż mi Powiedz że to nie ważne To przejdzie To nic! Zbyt dobrą pamięć mam Urazy chowam – mogą przydać się Nie pytaj mnie w co gram Nieważna meta, liczy się sam bieg Mam za złe Głośno klnę Boczę się Swoje wiem Znikaj stąd Zostaw mnie Albo lepiej mnie przeproś już No już Z tobą źle Samej też Nie wiem już czego chcę Pomóż mi Powiedz że to nie...