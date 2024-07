Agnieszka Szulim szuka ślubnych inspiracji w ciepłych krajach? Wszystko na to wskazuje! Dziennikarka dodała na Instagramie fotkę z wakacji, na której widać parę młodą. Gwiazda sama już niedługo weźmie ślub, dlatego jest już w ferworze przygotowań. Niedawno zmieniła też fryzurę i przefarbowała włosy. O uroczystości weselnej Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka krążą już legendy. Czy tym razem prezenterka chce zasugerować, że ślub odbędzie się za granicą?

#chwilalenistwa #atymczasempoprawej #niespodziewanie #nietylkostopy.. Znajdź ???? #ślubneinspiracjenażywo #całkiemmiło #ciekaweczybędzieimpreza ????????????????????

Kilka dni temu gwiazda próbowała nabrać swoich fanów, że pojechała na wakacje do Mielna. Zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, które podpisała hashtagiem #mielno. Tym samym zasugerowała, że wyjechała na krótki urlop nad polskie morze. Co tam miała robić? Oddawała się swojej pasji, czyli uprawianiu jogi. Dziwne jednak, że na filmikach, które dodała potem widać... palmy, a Agnieszka Szulim w kwietniu beztrosko skacze w wodzie w letniej sukience albo krótkich szortach. Fani dostrzegli te nieścisłości i w komentarzach zaczęli wypytywać o palmy i o to, czy aby na pewno prezenterce nie pomyliły się miejsca. Teraz Agnieszka usunęła #mielno, ale opinie internautów pozostały. Co piszą obserwatorzy gwiazdy?

To nie Mielno ???? Mieszkańcy poznają od razu ???? @aganajezykach nie mogę zlokalizować w którym miejscu w Mielnie jest tak uroczo ???????????????? Tak egzotycznie w Mielnie

Jak widać Agnieszka Szulim postanowiła wyjechać nieco dalej i gdzieś, gdzie jest cieplej. Na razie jednak nie chciała zdradzić swoim fanom, co to za miejsce.

