Czyżby Agnieszka Szulim była już po ślubie z Piotrem Woźniakiem-Starakiem? Czy znanej dziennikarce i producentowi filmowemu udało się zwieść wszystkich i po cichu związać się węzłem małżeńskim? Może to sugerować kolejne zdjęcie, które Piotr Starak zamieścił na swoim Instagramie.

Fotografia dokumentuje zakup nowego, bardzo modnego bambusowego roweru. Na certyfikacie czytamy, że dumnym nowym właścicielem tego cacka jest… Agnieszka Woźniak-Starak!!! Czyli już nie Szulim. Zobaczcie sami:

Screenshot Instagram PWSAS

To kolejne takie potwierdzenie. Ostatnio sporą sensację wywołało zdjęcie ze wspólnego projektu Piotra i Agnieszki. Na fotelu dziennikarka również była podpisana już innym nazwiskiem.

Sama Agnieszka Szulim nie chciała tego komentować. Jak jest naprawdę?

Sam bambusowy rower to ostatnio bardzo modny gadżet. Jego koszt to - bagatelka - od 4 do 10 tysięcy. Podobny zachwalała ostatnio na swoim profilu Anna Lewandowska. Jeden z poniższych trafi do Agnieszki Szulim - a właściwie Agnieszki Woźniak-Starak!