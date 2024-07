Wydawało się, że odejście Dominiki Zasiewskiej z show Kuby Wojewódzkiego i brak słynnej już Wodzianki odbije się negatywnie na atrakcyjności programu. Dziennikarz wpadł jednak na pomysł, żeby co tydzień zapraszać inną gwiazdę, aby wcieliła się w tę rolę. Nie brakuje jednak odmów. Przypomnijmy: "Edyta od lat nie przyjmuje zaproszeń od Kuby"

We wczorajszym odcinku na kanapach zasiedli Maciej Musiał i Władysław Kozakiewicz. Idol nastolatek opowiadał m.in. o swojej młodzieńczej miłości do pewnej amerykańskiej gwiazdy (zobacz: "Napisałem list do Miley Cyrus"). Z kolei w rolę Wodzianki tym razem wcieliła się... Agnieszka Szulim. Dobra znajoma Wojewódzkiego wystąpiła w lateksowym stroju pokojówki rodem z sex shopu i musimy przyznać, że prezentowała się bardzo seksownie! Co ciekawe, strój pochodzi z prywatnej szafy gwiazdy. Nie trzeba chyba dodawać, że Kuba był niezwykle podekscytowany takim widokiem.

Mam nadzieję, że Kuba będzie zaskoczony tym strojem, bo to jest mój prywatny strój i to był absolutnie mój pomysł, żeby w nim wystąpić - powiedziała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Tak Szulim nalewała wodę u Kuby. Najgorętsza Wodzianka do tej pory?

