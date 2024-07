Od kiedy Piotr Woźniak-Starak oświadczył się Agnieszce Szulim na balu TVN, media spekulują na temat daty ich ślubu. Najnowsza informacja? Jak podają "Gwiazdy", Agnieszka i Piotra mają pobrać się w sierpniu. I to ma być ślub roku!

Najpierw mówiło się, że uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w święta Bożego Narodzenia, ale prezenterka w jednym z wywiadów wyśmiała te plotki. Później fryzjerka Agnieszki zdradziła, że ceremonia zaplanowana jest na czerwiec. Tych plotek para już nie skomentowała. Podobno zorientowali się, że do tego czasu nie będzie im łatwo zorganizować ślubu marzeń, dlatego ostatecznie zdecydowali się na sierpień.

"Wesele z wielką pompą można zorganizować tylko latem. (...) To wesele na pewno przejdzie do historii. Będzie mnóstwo gości, a oprawa przebije wszystko, co do tej pory widzieli polscy milionerzy" - powiedziała magazynowi "Gwiazdy" gazety "Fakt" znajoma Piotra.