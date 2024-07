Agnieszka Szulim pod koniec stycznia wyleciała z Polski na egzotyczne wakacje żeby naładować baterie przed nowym sezonem "Na językach". Już w marcu na antenie TVN zobaczymy kolejne odcinki ulubionego programu Edyty Herbuś i Kasi Zielińskiej. Zanim jednak to nastąpi, Szulim po powrocie do kraju spotkała się z niewidzianymi od co najmniej tygodnia przyjaciółmi, z którymi wybrała się na wspólną imprezę "pod patronatem" marki Dziedzic Pruski.

Na Instagramie Agnieszka udostępniła zdjęcie z Martą Wierzbicką, na co ta odpowiedziała tym samym. Nie wiemy, czy gwiazdy spotkały się przypadkowo czy wręcz przeciwnie - wspólnie planowały nocne szaleństwa w klubie DZiK na warszawskim Mokotowie, ale (sądząc po zdjęciach) były one udane.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Marta Wierzbicka skończyła 23 lata. Dlatego powód do oblewania był jeszcze jeden.

