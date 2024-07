Agnieszka Szulim i MaRina sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa aborcyjnego i popierają "czarny protest"! Dziennikarka i artystka to nie jedyne osoby związane z mediami, które popierają ten ruch. "Czarnym protest" rozpoczął się 21 września pod Sejmem w Warszawie. Swoje uznanie dla tej manifestacji wyrazili w mediach społecznościowych innymi Anja Rubik, Maja Ostaszewska czy Hanna Lis. O co w tym chodzi? Przeciwnicy aborcji na manifest pod sejmem ubrali się cali na czarno, zaś w mediach społecznościowych nieustannie zamieszczane są zdjęcia na czarnym tle z hasztagiem #czarnyprotest. Są one symbolem solidarności z tymi którzy nie chcą surowszego prawa.

Surowsze prawo ma zakazywać wykonywania aborcji nawet w skrajnych przypadkach takich jak dziecko poczęte w wyniku gwałtu czy kazirodztwa, a także wtedy, kiedy poród zagraża życiu matki lub dziecku grozi ciężka choroba. Agnieszka Szulim i MaRina również nie zgadzają się na przedmiotowe traktowanie kobiet. Dlatego na swoich profilach na Instagramie zamieściły zdjęcia solidaryzujące się ze wszystkimi osobami o podobnych poglądach.

W piątek w Sejmie został poddany pod głosowanie obywatelski projekt ustawy "Ratujmy kobiety", pozwalający na aborację do 12. tygodnia ciąży. Został jednak odrzucony, a Sejm zagłosował za przekazaniem do dalszych prac projekt komitetu "Stop aborcji", całkowicie zakazujący aborcji

A czy Ty popierasz "czarny protest"?

