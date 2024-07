2013 rok to w m.in. skandal w programie "Na językach" z Dodą w roli głównej. Po tym jak Agnieszka Szulim żartowała z wypadku gwiazdy, natychmiast spotkała się z falą krytyki. Fani Dody wystosowali nawet otwarty list do Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego TVN-u, a sama Doda planowała "oblać Szulim krwią z kaczki" na jednej z imprez.

W nowym numerze "Flesza" Agnieszka podsumowała 2014 rok. W rozmowie nie zabrakło oczywiście pytań o Dodę.

- Nie chciałabym spotkać w ciemnej uliczce fanów Dody! Po "Na językach" kilka osób obraziło się za komentarze z przymrużeniem oka. A wszystko dlatego, że to, co prezentujemy i mówimy jest postrzegane śmiertelnie poważnie. Do mojego programu nie można podchodzić na serio, my tylko pokazujemy jak ten show-biznes działa. Do Karoliny Korwin Piotrowskiej przychodziły pogróżki od fanów Dody, którzy zapowiadali, że spalą jej mieszkanie.