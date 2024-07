Nie milkną echa skandalu wokół programu "Na Językach", w którym żartowano z wypadku Dody. W internecie zawrzało, a na głowę Agnieszki Szulim spadły gromy ze strony fanów piosenkarki i mamy gwiazdy, która potępiła jej zachowanie. Przypomnijmy: Mama Dody: Pani Szulim zrobiła sobie show z wypadku. Odczuwam ból

Internauci jednak nie odpuszczają i wciąż głośno dyskutują o całej sprawie na Facebooku i nie tylko. Na Instagramie Agnieszki Szulim pod jednym ze zdjęć również wywiązała się dyskusja a propos "Na Językach" i feralnego odcinka - wypowiedziała się również sama zainteresowana.

A poza tym, kochani, dziękuję za miłe i niemile słowa ale ta dziewczyna, poza programem, interesuje mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. A z tego co dochodzi do mnie z miasta, z fb i z insta, raczej łatwo zgadnąć, że faktycznie ktoś ma obsesje, ale na bank nie jestem to ja. Na zdrowie! :) - napisała pod jednym ze zdjęć na swoim Instagramie.