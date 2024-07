Agnieszka Sienkiewicz zaledwie kilka miesięcy temu urodziła swoje pierwsze dziecko a już wróciła nie tylko do idealnej figury sprzed ciąży, ale i do pracy w serialu "Przyjaciółki". Aktorka w rozmowie z Party.pl opowiedziała, jak udaje jej się łączyć pracę z macierzyństwem i czy w domu może liczyć na pomoc niani.

Zobacz także: Idealna niania: dlaczego nie zatrudniać znajomej jako opiekunki?

Ja sobie zrobiłam dosyć długi macierzyński. Pięć miesięcy praktycznie byłam w domu z córeczką - chociaż uważam, że to i tak za krótko. Pojawiłam się w wakacje na planie, ale to rzeczywiście było po kilka godzin tylko kilka razy, więc trudno to nazwać powrotem do pracy. Teraz tak naprawdę dopiero wracam. Tej pracy nawet teraz na pełnych obrotach jest na tyle niedużo, że wychowuję i na razie radzimy sobie sami. Więc nie mam niani na etacie.