Agnieszka Radwańska pożegnała się z igrzyskami olimpijskimi w Rio już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego. Podobnie było przed czterema laty na igrzyskach w Londynie. To największy polski zawód w pierwszym dniu igrzysk w Rio de Janeiro.

Agnieszka Radwańska nie nawiązała walki z dobrze dysponowaną Chinką Zheng Saisai przegrywając 2:0 (6:4, 7:5 w setach). W czasie meczu często dawała upust swojej frustracji, a nawet zniszczyła rakietę. Nie pomogło. W końcówce meczu, gdy udało jej się doprowadzić do wyrównania 5:5 wydawało się, że jeszcze powalczy, ale to było wszystko, na co było stać Polkę zmęczoną długą podróżą do Rio.

Nie zawiódł natomiast Rafał Majka, który zdobył brązowy medal w wyścigu kolarskim!

Agnieszka Radwańska miała sporo przygód na drodze do Rio.