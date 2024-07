Agnieszka Kaczorowska urządza swoje pierwsze mieszkanie! Gwiazda serialu "Klan" i tancerka "Tańca z Gwiazdami" zaledwie kilka tygodni temu odebrała klucze do apartamentu, dlatego wciąż szuka mebli i dekoracji. Kaczorowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o nowym mieszkaniu i przyznała, że urządziła już pięć parapetówek! Jak mieszka aktorka i dlaczego śpi na materacu? Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z nami przyznała, że wciąż brakuje jej czasu na dokończenie remontu.

Udało się odebrać klucze do mojego mieszkania, na które czekałam tak bardzo długo, no i je urządzam. Nie przyjdzie taki moment, że ja będę miała dużo czasu i nagle się temu poświęcę, więc tak pomalutku. Mam już łazienkę i kuchnię i teraz powoli szukam reszty mebli. Na razie śpię na materacu, ale śpię tam, bo to takie moje już gniazdko i to jest niesamowite uczucie. Każdego dnia kiedy wracam do domu jestem niesamowicie wdzięczna po prostu życiu, że tak się stało, że mam swój kąt i że mogę wrócić na swoje i to jest cudowne.