Już 6 listopada odbędzie się gala finałowa Konkursu Mister Polski 2016, na którym poznamy następcę obecnie panującego Rafała Jonkisza, Mistera Polski 2015. My zaś wiemy, kto poprowadzi to wydarzenie! Będą to... Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maślak. A będzie im towarzyszył Jakub Kucner.

Kaczorowską w roli prowadzącej zobaczymy nie pierwszy raz! Tancerka miała już okazję zajmować się konferansjerką kilku festiwali i wielkich koncertów w Polsacie. Jak sobie poradzi w tej roli Mister Polski 2014 - Rafał Maślak? Kulisy gali z backstage'u pokaże Jakub Kucner.

Na naszej stronie wciąż możecie wybierać swojego faworyta, który podczas gali otrzyma nagrodę Mistera Party.pl. Zobacz: Oto 14 finalistów konkursu Mister Polski 2016! Macie już swojego faworyta? PLEBISCYT

Agnieszka świetnie czuje się w towarzystwie tych przystojniaków.

Agnieszka Kaczorowska poprowadzi Galę Mister Polski 2016.

Będzie towarzyszył jej Rafał Maślak.