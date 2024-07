Znamy sposób Agnieszki Kaczorowskiej na osiągnięcie sukcesu!

Agnieszka Kaczorowska zdradziła w nowym Party, że dwa lata temu zainteresowała się rozwojem osobistym, czyli coachingiem. Zaczęła chodzić na różne kursy, dzięki którym rozwija się i pokonuje wiele życiowych trudności.

Od dziecka uwielbiam marzyć. Nie wiedziałam, że fachowcy nazywają to wizualizacją. Przed snem wyobrażałam sobie, że zostaję mistrzynią świata. I to mi się spełniło. Ta wizualizacja wbiła mi się w podświadomość, co ukierunkowało wszystkie moje działania na ten cel i powodowało, że każdego dnia czułam ogromną motywację. Teraz już wiem, że to po prostu jest skuteczne – opowiada.