Agnieszka Kaczorowska jest obecnie jedną z najpopularniejszych tancerek w Polsce, dlatego pojawia się wiele plotek na jej temat. Nie brakuje opinii, że jest humorzasta i gwiazdorzy. Jaka jest prawda o Agnieszce?

Krzysztof Wieszczek, który dzień w dzień przez cztery miesiące ćwiczył z Kaczorowską powiedział:

– Gdyby polscy piłkarze byli tak profesjonalni i zaangażowani w swoją pracę jak Agnieszka, to mielibyśmy cztery drużyny w Lidze Mistrzów. Poza tym Aga jest normalną, fajną, roześmianą dziewczyną. Łączy dojrzałe podejście do swoich obowiązków z typowo kobiecymi cechami. Aga ma przy sobie tyle rzeczy, że spokojnie mogłaby bez pakowania się jechać na parę dni na wakacje:-) Kiedy jednak chce w swojej torebce (torebkach i torbach, bo nosi po kilka) coś znaleźć, to przynajmniej raz dziennie musi wysypać wszystko.