Agnieszka Kaczorowska jest mamą Emilki i Gabrysi i doskonale łączy macierzyństwo z karierą zawodową. Nie byłoby to jednak takie proste, gdyby nie nieoceniona pomoc Macieja Peli. To on po pandemii został z córeczkami w domu:

Mamy sporo wyzwań z tym tematem, zwłaszcza od kiedy są dwie. My trochę na przekór stereotypom (...) zamieniliśmy się rolami - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Party.pl.

Agnieszka Kaczorowska o opiece nad córkami

Emilka i Gabrysia są największym szczęściem aktorki i jej męża. Niedawno Agnieszka Kaczorowska przyznała, że pośle córki do prywatnej szkoły. Jednak zostało jeszcze trochę czasu, zanim dziewczynki rozpoczną swoją edukację. Aktualnie spędzają czas w domu, głównie w towarzystwie taty, który może pracować z domu. Aktorka w rozmowie z Party.pl, poruszyła temat stereotypów, w których to mężczyzna zarabia na rodzinę, kiedy kobieta po narodzinach dzieci zostaje w domu i zajmuje się opieką.

Jesteśmy przykładem na to, że można to odwrócić, bo trochę u nas było inaczej, bo była pandemia po drodze. Oboje byliśmy w domu, robiliśmy mnóstwo rzeczy razem, pracowaliśmy razem, nadal pracujemy i wymienialiśmy się tymi obowiązkami i potem po pandemii to ja miałam możliwości bardziej atrakcyjne by wyjść i pracować poza domem i to Maciek został najpierw z Emilką, potem z dziewczynkami po drugim porodzie. I wiem, że on z tego dużo czerpie, jednocześnie ma w tym swoje wyzwania i potrzebuje znaleźć swoją nową drogę, po długim okresie tacierzyńskiego w domu.

Co jeszcze na temat życia rodzinnego zdradziła nam Agnieszka Kaczorowska? Zobaczcie nasz wywiad z aktorką.

