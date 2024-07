Agnieszka Kaczorowska pojawiła się wczoraj na otwarciu 3 Warsaw Fashion Film Festival. Aktorka znana z "Klanu" z imprezy na imprezę wygląda coraz lepiej. Widać, że jej wizerunkiem zajął się dobry stylista.

Przeczytajcie więcej o Agnieszce Kaczorowskiej i jej stylu

Agnieszka podczas wczorajszej inauguracji miała na sobie spodnie i białą ramoneskę pochodzącą z kolekcji Solar. Swój look uzupełniła czerwonymi szpilkami Primamoda i kopertówką Parfois.

Nam jednak najbardziej spodobała się bransoletka w nowoczesnym stylu. Agnieszka wybrała model bransoletki The One z kolekcji marki YES. Koszt tej srebrnej ozdóbki to 1095 złotych. Podoba się wam? Bo nam bardzo!



Zobaczcie więcej zdjęć Agnieszki Kaczorowskiej: