Co łączy Agnieszkę Kaczorowską i Kamila Kuroczko? Tancerze pochwalili się nowym, wspólnym projektem tanecznym. Przed kamerą Party.pl zdradzili, że chodzi o etiudę pt. "Wspomnienie". Okazuje się jednak, że praca to nie wszystko, co spaja tę parę! Prywatnie łączy ich wielka... przyjaźń!

To jest przyjaźń i bez takiej przyjaźni nie moglibyśmy razem pracować, bo taniec jest oparty na wielu emocjach i musimy też sobie ufać - zdradziła Agnieszka Kaczorowska.

A czy między partnerami tanecznymi i przyjaciółmi zdarzają się kłótnie? Dowiecie się z materiału wideo!

Agnieszka Kaczorowska chętnie podejmuje się nowych wyzwań zawodowych.

Razem z Kamilem Kuroczko przygotowała nową etiudę taneczną.