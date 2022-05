Agnieszka Hyży jest w ciąży?! Fani nie mieli wątpliwości. Musiała zabrać głos

Dla Agnieszki Kaczorowskiej , podobnie jak wielu ludzi, miniony rok był trudny - przez pandemię musiała zweryfikować swoje plany zawodowe. Ale, jak sama mówiła, był też szczęśliwy. Miała czas by nacieszyć się rodziną - mężem i malutką córeczką, Emilką. Czyżby przyszedł czas na drugie dziecko? Fani na profilu gwiazdy "Klanu" coraz częściej spekulują o drugiej ciąży! Kolejny wpis aktorki i tancerki z pewnością nie uciszy tych plotek. Zobaczcie, co napisała. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska chwali się figurą w bikini. Tak szczupła jeszcze nie była! Spekulacje o drugiej ciąży Agnieszki Kaczorowskiej Gdy Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się w okresie przedświątecznym pięknym zdjęciem z mężem, niektórzy obserwujący profil gwiazdy zaczęli podejrzewać, że... po raz drugi zostaną rodzicami. A pod fotką natychmiast pojawiły się komentarze z pytaniami o ciążę. Dziś dla nas wyjątkowa data...🥰 Ale to długa historia...😉 - pisała Kaczorowska. A fani zastanawiali się... - Stawiam na błogosławiony stan 😍 - Jesteś w ciąży? 🤰 Bo te Wasze spojrzenie na siebie tylko o tym świadczy. Plotek nie wyciszyły kolejne wpisy gwiazdy. Jak zauważyliście zrobiłam sobie przerwę od IG...i bardzo dobrze mi było. 🙈Ostatnie dni dużo leżałam, odpoczywałam... - pisała. Czy życzenia noworoczne: Niech to będzie piękny rok pełen miłości, radości i wdzięczności! Dla nas na pewno będzie to kolejny rok pełen wrażeń. Znów pojawiły się pytania. Rok pełen wrażeń😉 Czyżby Emilka oczekiwała na rodzeństwo? Teraz aktorka znów pisze o odpoczynku. Tym razem na InstaStories. Myślicie, że coś może być na rzeczy? W końcu wywiadzie dla magazynu "Flesz" już w połowie ub....