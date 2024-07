Choć Agnieszka Hyży jest szczęśliwą mamą i żoną, ujęcia z pociechami na jej instagramowym profilu to prawdziwa rzadkość. Gwiazda dba o prywatność swoich dzieci, ale tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Agnieszka Hyży podzieliła się naturalnym ujęciem męża, Grzegorza i syna, Leona.

Agnieszka Hyży nie ukrywa, że oprócz realizowania zawodowych wyzwań spełnia się także na polu rodzinnym - jest żoną wokalisty Grzegorza Hyżego i mamą dwójki dzieci: 10-letniej Marty i 2-letniego Leona. Niedawno Agnieszka Hyży świętowała pierwszą komunię córki, a teraz gwiazda Polsatu podzieliła się ujęciem z młodszą pociechą, Leonem i mężem.

Zdjęcia opublikowane przez Agnieszkę Hyży to naturalne ujęcia, na których widać 2-letniego Leona z tatą. Uwagę zwracają podobne fryzury Grzegorza Hyżego i jego synka.

Fani zdecydowanie docenili naturalność zdjęć opublikowanych przez Agnieszkę Hyży. Co więcej, dostrzegli też podobieństwo między Leonem i jego tatą - zwrócili uwagę szczególnie na podobny kolor ich włosów! Mają rację?

- Takie chwile najlepsze ???????????? - Te poranki najlepsze ❤️ - Miłej niedzieli życzę i to jest czysty tata! - Jakie Leoś ma ciemne włoski ❤️ super chłopaki ❤️

Oprócz synka Leona, Agnieszka Hyży wychowuje też Martę - córkę z poprzedniego małżeństwa z Mikołajem Witem. Grzegorz Hyży z kolei jest tatą łącznie trójki pociech - najmłodszego Leona, a także Leona i Wiktora, którzy są owocami związku z Mają Hyży.

O trudnościach związanych z patchworkowym modelem rodziny Agnieszka Hyży mówiła w jednym z wywiadów dla "Jastrząb Post".

- (Leon - przyp. red.) jest takim łącznikiem nas wszystkich w tym patchworku, że każdego dnia jak patrzymy jak się rozwija, jak zdobywa nowe umiejętności, a przede wszystkim jak widzimy, jaki starsze rodzeństwo ma z nim kontakt i jak on się cieszy, gdy oni się pojawiają, to myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu jeżeli chodzi o to życie rodzinne - wyznała Agnieszka Hyży.