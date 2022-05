Mama Antoniego Królikowskiego pokazała zdjęcie z wnuczkiem. Ależ on wyrósł! 

Czy może być coś silniejszego niż miłość babci do wnuka? Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała rozczulające zdjęcie ze swoim wnuczkiem Józiem. Chłopczyk momentalnie skradł serca internautów. Tylko spójrzcie ile radości daje ukochanej babci! Zobacz także: Jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska radzi sobie po śmierci Pawła Królikowskiego? Na jej twarzy znów pojawił się uśmiech! Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza czas z wnuczkiem Małgorzata Królikowska ma tylko jednego wnuczka, nic więc dziwnego, że malutki Józef jest jej oczkiem w głowie. Wspólnie spędzony czas daje im mnóstwo radości. Pomimo trudnych wydarzeń, które w ostatnim czasie dotknęły rodzinę Królikowskich ich wzajemne wsparcie daje im siłę do tego, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła podzielić się w sieci wzruszającym zdjęciem ze swoim wnuczkiem: Kawka z babcią ☕️a Józek rośnie i rośnie ❤️🌸🐰🌺 - podpisała zdjęcie. To zdjęcie poprawiło humor wielu internautom. Pod postem pojawiło się mnóstwo miłych komentarzy: - Ale cudo świata! 🌸🌸🌸 Wyglądasz jak mamusia a nie babcia ❤️❤️❤️ - Ale podobny do Króliczków😍😍🥰 - Jak Ksawery❤️ - Dziadek Go pilnuje z nieba😍😍😍❤❤❤ - napisał internauta wspominając Pawła Królikowskiego - Królik w ogródku ❤️ - U babci najlepiej Piękny widok! Zobacz także: Antoni Królikowski wspomina ojca w wyjątkowy sposób. "Tata, najlepszy bajerant" Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza czas z wnuczkiem, Józiem. To zdjęcia skradło serca internautów. ...