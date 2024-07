Agnieszka Hyży oceniła ślub MaRiny i Wojtka Szczęsnego! Dziennikarka jest ekspertką od mody ślubnej, a już w poniedziałek na rynku zadebiutuje jej pimo poświęcone właśnie tej tematyce - "Wedding Show". Agnieszka sama organizowała swój ślub z Grzegorzem Hyżym, który był utrzymany w prawdziwej tajemnicy. Podobnie jak ceremonia MaRiny i Wojtka. Agnieszka Hyży w najnowszym numerze "Flesza" udzieliła wywiadu, w którym między innymi zabrała głos na temat sukni ślubnej artystki, którą zaprojektowała izraelska projektantka. Podobała jej się?

Na pewno jedną z najpiękniejszych kreacji ślubnych, jakie ostatnio widziałam, miała na sobie Marina Łuczenko-Szczęsna. Jej suknię zaprojektowała izraelska projektantka Mira Zwillinger, która słynie z pięknych, ręcznie robionych kreacji, do tego wykonanych z najlepszych materiałów sprowadzanych z Mediolanu czy Paryża. Jestem zwolenniczką ślubnych stylizacji à la księżniczka, a taką wybrała też Marina. To wyjątkowy dzień w życiu każdej z nas i… powinnyśmy dać sobie prawo do tego, by poczuć się jak w bajce!