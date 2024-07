Agnieszka Hyży zdradziła, jakie trendy ślubne będą modne w 2017 roku! Nie da się ukryć, że święta i Sylwester to doskonały czas na zaręczyny, a tuż po nich zaczyna się szaleństwo... Przyszłe panny młode zaczynają szukać sukni ślubnych, dodatków, atrakcji weselnych i obrączek.

Znana dziennikarka Agnieszka Hyży trochę ułatwiła sprawę - w rozmowie z Party.pl wyznała, co będzie hot w modzie ślubnej w roku 2017!

Myślę, że top of the top cały czas będzie ten trend, który jest, czyli śluby w plenerze i to, że wychodzimy z budynków, z kościołów. Wszystko eko, bardzo naturalne, bardzo zwiewne. Jeżeli chodzi o modę na pewno niezwykle popularne będą koronki. Dużo się też świeci. Panny młode mają być świetliste, mają nie mieć jakiś upięć, koków z wielkimi ilościami lakieru, tylko bardziej w stronę Świtezianek, z jakąś delikatną biżuterią. Jedzenie też lekkie i szukanie motywów przewodnich: od papeterii ślubnej, po dekorację sali - wszystko w jednym tonie.