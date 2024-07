Już 30 czerwca na rynku ukaże się nowy magazyn o tematyce ślubnej „Wedding Show”, którego redaktor prowadzącą jest Agnieszka Hyży. Dziennikarka w wywiadzie z „Fleszem” zdradziła, dlaczego zdecydowała się… wystąpić na okładce! Czyżby wreszcie zdecydowała się opowiedzieć o swoim ślubie z Grzegorzem Hyżym?

Długo boksowałam się z tym pomysłem mojego zdjęcia na okładce. Bałam się hejtu. Ale ostatecznie poszliśmy tropem Ewy Chodakowskiej, która promocję swojego magazynu „Be Active” też zaczęła od okładki ze swoim zdjęciem – tłumaczy Agnieszka.

A czy dziennikarka zdecydowała się tez podzielić z czytelniczkami „Wedding show” zdjęciami i wspomnieniami ze swojego ślubu, który odbył się rok temu w Rzymie?

Nigdy tego nie rozważałam, bo staram się nie łączyć spraw prywatnych z zawodowymi, a już na pewno nie chciałabym sprzedawać gazety za cenę naszej prywatności. Dla mnie i Grześka nasz dom i rodzina są priorytetem. Naszym azylem, do którego tylko my mamy dostęp. I niech tak zostanie – wyjaśnia Hyży.

Co przyszłe panny młode znajdą w magazynie „Wedding Show”? Oprócz najnowszych trendów ślubnych i ekskluzywnych wywiadów, będą też porady ekspertów. Agnieszka Hyży i jej zespół zaprosili do współpracy m.in. Ewę Chodakowską, która przygotuje trening przedślubny oraz sztab stylistów i makijażystów, którzy na co dzień współpracują z największymi gwiazdami w Polsce. Porad psychologicznych pannom młodym będzie udzielać Maria Rotkiel. My nie możemy się już doczekać, a wy?

Okładka nowego pisma "Wedding Show" z Agnieszką Hyży.

Agnieszka Hyży sprawdzi się w nowej roli?

