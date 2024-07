Wiele polskich gwiazd marzy o zagranicznej karierze na miarę Angeliny Jolie czy Brada Pitta. Niestety nie wszystkim się to udaje, ale i tak nie tracą nadziei. Teraz do zdobycia wielkiej sławy na Zachodzie przymierza się Tamara Arciuch. Aktorka poczyniła już nawet pierwsze kroki. Zobacz: Kasprzykowski zdradził plany Arciuch związane z zagraniczną karierą. Pierwsze kroki już poczynione

Wybitna reżyserka Agnieszka Holland w ostatnim wywiadzie oceniła kondycję polskiego kina. Co ciekawe wypowiedziała się bardzo pozytywnie na temat aktualnie powstających dzieł. Twórczyni skomentowała także fakt, że wiele gwiazd chce spróbować swoich sił za granicą. Holland przyznała, że niewielu się udaje i to niekoniecznie przez brak talentu, a wyraźny polski akcent. Wyróżniła tylko jedną aktorkę:

Większość jednak ma ten akcent, a to jakoś określa człowieka. Nie wiem, czy jest ktoś, kto go nie ma? Weronika Rosati prawie nie ma akcentu albo wcale go nie ma, ale ja tego nie umiem ocenić, bo tego po prostu nie słyszę. Wiem na pewno, że jej angielski jest bardzo dobry - wyznała w rozmowie z fakt.pl