Na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej książek pisanych przez celebrytów. Poradniki, autobiografie i inne "dzieła" mają w swojej kolekcji już takie gwiazdy jak: Kasia Cichopek, Krzysztof Ibisz, Weronika Marczuk czy też ostatnio Radosław Majdan. Okazuje się, że do grona piszących gwiazd dołączyła właśnie Agnieszka Chylińska, która na łamach "Faktu" przyznała, że już wkrótce pojawi się jej pierwsza książka.

-Liczę, że książka ukaże się jeszcze w tym roku, w przeciwnym razie będę strasznie płakała. Wiem, że będę musiała przyjąć klatę recenzję nie ze względu na zawartość książki, ale ze względu na to, kto ją napisał. Nie ukrywam, że jest to bardzo trudny debiut, ale jestem dobrej myśli. Mam poczucie, że jest to coś bardzo pozytywnego i dobrego- wyznała Agnieszka Chylińska.