Agnieszka Chylińska to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Ostatnio jednak poświęca się macierzyństwu, a ostatnią płytę wydała już 4 lata temu. Przypomnijmy: Chylińska o dzieciach: Smutne życie, zapieprzam w kapciach

Fani artystki się niecierpliwią i powoli tracą nadzieję na to, że jeszcze kiedykolwiek usłyszą nowy materiał swojej idolki. Agnieszka uczestniczy obecnie w castingach piątej edycji show "Mam Talent", ale nie ukrywa, że chce jeszcze wydać płytę. Twierdzi jednak, że jako matka nie ma na to zbyt wiele czasu, a próby nagrywania utworów skutecznie uniemożliwia jej... córka:



Od czterech lat próbuję skończyć płytę. To jest moje ogromne marzenie, bo już nawet nie mówię, że to są moje plany. Nawet się ostatnio wkurzyłam, zapakowałam Krystynę, przyjechałam do studia i mówię chłopakom: dobra, robimy, robimy. I nagle Krystyna ulała, Krystyna zrobiła kupę, Krystyna cyc, potem uśpienie. No i skończył się czas - przytacza wypowiedź piosenkarki "Grazia".