Moda na pisanie książek przez gwiazdy trwa. Jakiś czas temu Agnieszka Chylińska oświadczyła, że również przymierza się do zaistnienia w świecie literatury. Jednak piosenkarka przez długi czas ukrywała tematykę swojego literackiego debiutu. Artystka kilka miesięcy temu zaprzeczyła, że będzie to autobiografia lub pamiętnik. Tajemnicę zdradził Robert Kozyra w dwutygodniku "Show":

- Fajnych książek dla dzieci jest naprawdę niewiele. A powieść Agnieszki jest świetna i wciągająca. I co ważne, przeznaczona jest dla dzieci jak i ich rodziców. Gorąco ją poleca - zdradził juror programu "Mam Talent", który jest już po lekturze książki Chylińskiej.

Agnieszka od dawna marzyła o wydaniu książki. Skąd jednak pomysł na to, by stworzyć powieść dla dzieci? "Show" dopatruje się w tym inspiracji karierą Madonny, która również pisze bajki dla dzieci, a jak wiadomo Chylińska jest wielką fanką królowej popu. Wokalistka odkąd została mamą zmieniła się również mentalnie. Oszalała na punkcie macierzyństwa oraz jest strasznie zaangażowaną mamą. To również mogło mieć wpływ na decyzję piosenkarki, co do tematyki książki.

Jesteśmy bardzo ciekawi jaki literacki świat stworzyła wokalistka. Znając temperament piosenkarki z pewnością, nie będą to tradycyjne opowieści dla najmłodszych. Premiera dzieła Agnieszki Chylińskiej już 7 listopada.

