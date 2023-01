Agnieszka Chylińska zaskoczyła nowym wizerunkiem. Fani: "Myślałam, że to Julia Roberts"

Agnieszka Chylińska od początku trwania swojej kariery jest uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych wokalistek w Polsce. Artystka znana jest ze swojego wyrazistego wizerunku i zaskakujących fryzur. Teraz Agnieszka Chylińska znów zaskoczyła swoim wyglądem i pokazała się fanom w nowej fryzurze i naturalnym wydaniu. Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie jest nie do poznania! Agnieszka Chylińska znowu zaskoczyła swoją fryzurą Agnieszka Chylińska już od wielu lat należy do grona największych gwiazd polskiego show-biznesu. Dziś chyba wszyscy rozpoznają jej charakterystyczny głos i odważny, mocny wizerunek. Wygląd artystki na przestrzeni lat mocno się zmieniał i często szokował. Ostatnio Agnieszka Chylińska zaskoczyła swoich fanów pokazując tatuaż na twarzy! Agnieszka Chylińska uwielbia eksperymentować ze swoimi fryzurami i rówież zdecydowała się na spora zmianę. Jurorka Mam Talent opublikowała w sieci zdjęcie na którym pozuje w nowej fryzurze- gwiazda pokazała się w długich, ciemnych włosach! Zobacz także: Agnieszka Chylińska miała stłuczkę. Managerka wydała oświadczenie Spektakularna metamorfoza podzieliła fanów Agnieszki Chylińskiej. Część obserwatorów jest zachwycona zmianą, jakiej podjęła się wokalistka. - W pierwszym momencie nie poznałam, ładnemu we wszystkim ładnie - Wow, jak naturalnie - łagodna - Taka inna, a jednak ta sama, do zobaczenia - komplementują fani W sieci nie brakuje jednak krytycznych komentarzy. - Zdecydowanie w jaśniejszych włosach o wiele lepiej Ci - Nie nie nie... postarza - O kurczę nieźle, ale muszę przyznać, że Aga w krótkich włosach i tatuażach na głowie 20 lat młodziej - Pięknie, ale za grzecznie. Kocham Twoje przemiany - krytykują...